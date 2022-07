Natuurvereniging Hattem maakt vuist tegen klimaatplannen coalitie: ‘Zet Hattem jaren op achterstand’

KAMPS DOET RECHT Fietsendie­ven die in Hattem e-bikes stalen, ‘vluchtten gelukkig wél netjes met het licht aan’

Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over braak en stelen van drie fietsen.

30 juni