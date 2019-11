Nep-collectant in Hattem steekt geld in eigen zak

VIDEO Hoe de fietser in Hattem - en de rest van Gelderland - de straat overneemt van automobi­lis­ten

5 november Een wethouder en een gedeputeerde fietsen door een lint. Niet het begin van een mop, maar weer een stap in het beter bereikbaar maken van Gelderland voor fietsers. De parallelweg langs de Geldersedijk in Hattem is vanaf nu een fietsstraat, waar automobilisten ‘te gast’ zijn. ,,We hopen er nog meer te openen.’’