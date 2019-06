Nieuw Aldi-bouwplan Hattem ‘alleen maar bedoeld als vertraging’

Doret Tigchelaar uit Hattem officieel geïnstal­leerd als burgemees­ter van Wierden

18 juni Doret Tigchelaar is maandagavond officieel geïnstalleerd als burgemeester van Wierden. De geboren en getogen Hattemse was tot vorig jaar namens de VVD wethouder in haar geboorteplaats. De 58-jarige Tigchelaar is de eerste vrouw die in Wierden het ambt bekleedt.