Nieuw beleid hondenpoep Hattem start zondag

In de Hattemse politiek is veel en lang gesproken over de alsmaar durende overlast van de hondenpoep. Uiteindelijk is afgelopen maandag door de raad een beslissing genomen over het nieuwe beleid. Aanvankelijk was het de bedoeling de opruimplicht op 26 uitlaatstroken op te heffen, maar dat is nu toch niet aan de orde. Op de stroken wordt extra gemaaid en wordt de poepzuiger incidenteel ingezet. Ook komt er een omheinde loslooplocatie in de nieuwe wijk Assenrade, waar de opruimplicht ook onverminderd van kracht blijft.

Overlast verminderen

Wethouder Carla Broekhuis-Bonte is tevreden met het raadsbesluit: ,,De overlast van hondenpoep is iets wat al geruime tijd speelt in Hattem. In de afgelopen periode hebben we geprobeerd samen met inwoners een oplossing te zoeken, waarbij de opruimplicht centraal stond. Zo hebben we een proef gedaan in de Rijnstraat met extra prullenbakken en het aanbieden van zakjes. Dit heeft niet geleid tot een grote vermindering van de overlast. Daarom is het nu tijd om de poepzuiger weer in te gaan zetten in combinatie met extra maaien. Ik reken erop dat de overlast daarmee sterk vermindert."