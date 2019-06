Nieuwe bestrating Markt Hattem draait om veiligheid en comfort

Of er gekozen wordt voor de ‘luxe’ variant van gezaagde natuursteen, of de goedkopere klinkers, bleef nog in het midden tijdens de commissievergadering van maandagavond. De gemeenteraad moet op 1 juli definitief de knoop doorhakken.

Blijven steken

Oplossingen

Comfort

De gemeenteraad moet de keus over natuursteen of klinkers op 1 juli maken. De raadscommissie had veel vragen voor wethouder Auke Schipper over het voorstel. Met name de veiligheid en het comfort bleek een punt van zorg, zo stipte Rosmarijn Boender van de VVD aan. ,,Dat is de discussie die de inwoners voeren, met name over het comfort van de keien dat niet goed is.’’