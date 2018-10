Nieuwe natuur moet Hattemerpoort weer aantrekkelijk maken voor kievitsbloem en paapje

Raad Oldebroek zonder slag of stoot akkoord met plannen H2O en nieuwe afslag A28

27 september Het zat er al een paar jaar aan te komen en was in die zin te verwachten, maar de gemeenteraad van Oldebroek is donderdagavond zonder slag of stoot akkoord gegaan met het ontwerpbestemmingsplan en -exploitatieplan Bedrijvenpark H2O.