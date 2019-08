Nieuwe plannen voor gebouw Olde Skoele Hattem

videoEr zijn negen plannen ingediend voor herontwikkeling van de Olde Skoele in Hattem. De gemeente is eigenaar van het vervallen voormalige katholieke lagere school nabij de IJsselbrug aan de Zuiderzeestraatweg en wil er een nieuwe bestemming aan geven.

Het monument is de afgelopen jaren behoorlijk verwaarloosd. De gemeente heeft eerder dit jaar het gebouw overgenomen van de Stichting d’Olde Skoele voor het symbolische bedrag van één euro. Nu wordt er gezocht naar een nieuwe bestemming. rekening moeten houden met een aantal criteria. Het pand is bijvoorbeeld een gemeentelijk monument. Daarom moeten gebruik van en aanpassingen aan het gebouw aansluiten bij de monumentenstatus. Ook de buurt is een belangrijke factor voor de gemeente: omwonenden mogen geen overlast ervaren door de nieuwe functie van het gebouw.

Mislukt

Een eerdere ronde waarbij plannen ingeleverd konden worden, is mislukt. De twee plannen die door de gemeente geselecteerd waren, stuiten bij omwonenden op bezwaren. Voor buurtbewoners was niet duidelijk dat ook bewoning tot de mogelijke nieuwe bestemmingen kon horen. Wethouder Auke Schipper liet later weten dat dat wel mogelijk is, maar wel op voorwaarde dat het plan voor de Olde Skoele daarnaast ook een meerwaarde voor Hattem is.

In mei heeft de gemeente bewoners en ondernemers opnieuw opgeroepen met ideeën voor de Olde Skoele te komen. De deadline om een plan in te dienen was 30 juni. Hattem heeft in totaal negen plannen ontvangen. Dit is inclusief de twee plannen die nog liggen van de vorige ronde.

Bijeenkomst