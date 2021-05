Nieuws gemist? Hele wereld zoekt naar verdwenen Apeldoorner (30). En: brief voor de koning uit Hattem

Waar is Kim Roording (48)? Een grote zoektocht in de bossen van Zeist moet het antwoord geven. ‘Bidden dat we haar zo snel mogelijk vinden.’

Rechercheur Patrick lekte informatie aan criminelen over de cokemanege in Nijeveen. Hij moest wel, legde hij vandaag uit. ‘Ze stuurden foto's van mijn kinderen.’

Bij het UMC in Amsterdam hebben ze een mogelijk betere behandeling tegen het virus ontdekt.

Waar is Ercan? De 30-jarige is spoorloos. Vanaf nu wordt in de hele wereld naar de verdwenen Apeldoorner uitgekeken.

Triest nieuws uit België. Een 18-jarige stagiair van een chocoladefabriek komt om het leven door elektrocutie.

Morgen wisselend bewolkt, maar in onze regio grotendeels droog. Diana Woei vertelt je alles over het weer van morgen:

Promotie of niet woensdag: de spelers van GA Eagles gaan niet per spelersbus terug naar Deventer. Doel: voorkomen dat een massa fans zich meldt ’s avonds laat. Lees alles over dit cruciale duel in ons speciale dossier.

In een verregende rit verliest Ganna zijn roze trui aan De Marchi, dagzege voor vluchter Dombrowski.

Katten beschoten, zwanen vermoord: de dierenambulance ziet steeds vaker gevallen van dierenmishandeling.

Het bakkerijmuseum in Hattem richt zich in een persoonlijke smeekbede aan de koning. ‘Heb oog voor de noden van de kleinere musea!’

De 13-jarige Kess kan waarschijnlijk nooit meer lopen. Haar aandoening komt voor bij ongeveer 1 op de 10 miljoen mensen.

Een vegakantine bij de Technische Universiteit? Dat laten deze varkenshouders niet op zich zitten. Ze bakken massaal hamburgers.

Ilse DeLange deed het al een keer en werd toen tweede. Nog een keer meedoen aan het Songfestival? Die deur zet ze overduidelijk op een kier! ‘Met het juiste liedje wil ik het nog een keer doen.’

