Nog even en molen De Fortuin in Hattem draait en maalt weer als vanouds

video De afvalbak van Anneke bedankt je hartelijk als jij er wat gooit. Je krijgt een kop koffie. Of korting in een winkel

11:00 Wie kent ‘m niet, Holle Bolle Gijs in de Efteling? Je gooit een propje in zijn opengesperde mond, en dan hoor je ‘dankuwel’. Anneke Kosse (37) uit Slagharen liet zich mede hierdoor inspireren bij het bedenken van de B!N, een afvalbak die je beloont als je er wat in gooit. Als je tenminste je mobieltje bij de hand hebt.