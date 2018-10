Noordgouw Hattem als één grote grondstof

De sloopkogel is afwezig bij het afbreken van de voormalige Noordgouw in Hattem. Het gebouw wordt daarentegen heel voorzichtig en stap voor stap tot de grond toe gedemonteerd.

Een kraan is deze morgen bezig om een aantal houten palen voorzichtig te verplaatsen. Op de achtergrond zijn de oude lokalen van de voormalige middelbare school De Noordgouw in Hattem steeds beter zichtbaar. Maar van écht slopen is al lang geen sprake meer. ,,Eigenlijk is het hele pand demontabel. Tot aan de muren aan toe”, zegt directeur Gerd-Jan Jongerman van het verantwoordelijke bedrijf Lagemaat uit Heerde.

Sinds eind augustus is het bedrijf bezig met het voormalige schoolgebouw in Hattem, dat sinds de zomer van 2015 niet meer gebruikt wordt. In opdracht van de gemeente Hattem sloopt Lagemaat nu de oude Noordgouw. Circulair, weliswaar. Oftewel: zoveel mogelijk materialen krijgen een tweede leven.

Andersom bouwen

Bij het hergebruik van de materialen gaat het niet alleen om wasbakken en kozijnen. Jongerman: ,,Eigenlijk gaat het om alles. Hoe het pand vroeger is gebouwd, bouwen wij het weer stap voor stap af. Wij wilden het gebouw circulair slopen, maar het gaat veel verder dan verwacht. Ook betonnen vloerplaten en binnenwanden krijgen bijvoorbeeld een nieuwe toekomst. Het is nu echt een doel geworden, om zoveel mogelijk onderdelen te vinden die een nieuwe kans krijgen. Het is andersom bouwen.”

De laatste maanden hebben heel wat werkzaamheden plaatsgevonden. Een deel van het gebouw is al gedemonteerd, terwijl in een ander gedeelte allerlei onderdelen en materialen klaarliggen voor de reis naar Roemenië. ,,Daar gaat het naar een stichting. De mensen willen er een dagbesteding voor jongeren opzetten en hier waren precies de spullen die zij nodig hadden. Over een paar weken gaat het die kant op.”

Maar ook hele delen van De Noordgouw zijn binnenkort in de omgeving te vinden. Bij de scouting in Hattem, bijvoorbeeld. Of de schaapskooi in Zwolle. ,,We hebben natuurlijk kijkdagen georganiseerd en alles op Marktplaats gezet. Dat heeft echt heel veel respons opgeleverd. Het gaat naar stichtingen, midden- en klein bedrijf, maar ook naar particulieren.”

Materialenmakelaar

Het circulair slopen vraagt wel wat van de medewerkers. Jongerman noemt Lagemaat ook geen sloopbedrijf meer, maar een ‘materialenmakelaar’: ,,Het vergt veel van de mensen, het is niet meer het traditionele slopen. Ze moeten echt zorgvuldig te werk gaan en zoveel mogelijk onbeschadigd laten. Het is daarnaast een andere werkvolgorde.”