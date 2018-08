Noordgouw Hattem wordt 'circulair' gesloopt

Bij de sloop van een leegstaand gebouw verwacht je een sloopkogel of een graafmachine, een hoop stof en luid geraas van omvallende muren en uiteen spattende ruiten. Niks van dit alles bij de start van de sloop van het oude schoolgebouw van De Noordgouw in Hattem.

Met beleid en overleg kan wethouder Auke Schipper de eerste van tientallen raamkozijnen (dubbel glas en met ventilatierooster) uit de muur halen. Zorgvuldig, want het kozijn krijgt een tweede leven. Misschien wel in Aruba, vertelt Gerd-Jan Jongerman van Lagemaat Sloopwerken. Dat is nou circulair slopen.

Nieuwe functie

Alle materialen waaruit het gebouw bestaat, kunnen namelijk een nieuwe functie krijgen. Ofwel worden ze netjes gedemonteerd en opnieuw gebruikt bij andere bouwprojecten, ofwel zullen sommige delen van het gebouw gerecycled worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld met het puin van de bakstenen. ,,Normaalgesproken wordt dat gebroken en gebruikt als ondergrond bij wegenaanleg. Wij kunnen het zodanig verwerken dat het bij de productie van beton gebruikt wordt. Dat is een hoger niveau van recycling”, legt Jongerman uit.

Demontage

Heel veel materialen uit het schoolgebouw, dat in 2015 voor het laatst gebruikt werd, krijgen een tweede leven. Op speciale kijkdagen konden belangstellenden onderdelen van de school ‘reserveren’. Daar is enthousiast gebruik van gemaakt, zo vertellen de wethouder en recyclespecialist. ,,Het zijn veel particulieren, maar ook bijvoorbeeld kerkgenootschappen, stichtingen en bedrijven die spullen krijgen. Sommigen hebben er geld voor geboden, anderen helpen met de demontage. Alles onder supervisie van onze medewerkers uiteraard”, wil Jongerman met oog op de veiligheid maar gezegd hebbben.

Quote Afval is geen ‘afval’, maar het zijn eigenlijk grondstof­fen. Die je opnieuw kunt gebruiken. Gerd-Jan Jongerman

Hij weet dat bijvoorbeeld de keukens die in het pand zitten, gebruikt gaan worden voor de aanleg van buitenkeukens. ,,Maar ook de puien, de zonwering, plafondplaten, verlichtingsarmaturen, binnenwanden en schakelmateriaal gaat naar nieuwe eigenaren. Het kost extra geld om op deze manier een pand te slopen. Maar we doen het voor de toekomstige generaties. Binnen ons bedrijf dat ik samen met mijn vrouw en mijn zwagers run, hebben we gekozen voor circulaire verwerking. Afval is geen ‘afval’, maar het zijn eigenlijk grondstoffen. Die je opnieuw kunt gebruiken.”

Daar komt een heleboel werk bij kijken. ,,Vooral in de voorbereiding en administratie. We moesten de kijkdagen voorbereiden. En nu ook de logistiek van het demonteren van al die onderdelen. Maar we verwachten voor de kerst hier klaar te zijn”, zegt Jongerman.

Basisschool