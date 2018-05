OM wil Hattemse moordverdachte Loetje K. laten onderzoeken in psychiatrische kliniek

Het Openbaar Ministerie wil Loetje K. (51), die verdacht wordt van moord of doodslag op zijn vriendin Dwoëny van den Brink uit Hattem, in het Pieter Baan Centrum laten onderzoeken. Dat bleek vanochtend bij een eerste zitting tegen de verdachte. Het slachtoffer werd doodgestoken.

Dwoëny van den Brink werd op 19 februari levenloos gevonden in haar huis in Hattem. Loetje K. was op dat moment ook aanwezig en werd aangehouden. De twee hadden een jarenlange, moeizame relatie. De moeder van het slachtoffer deed onlangs haar aangrijpende verhaal tegenover deze krant. Volgens haar is haar dochter op beestachtige wijze omgebracht. ,,Haar keel was doorgesneden.”

Gevaar

Verdachte en slachtoffer waren bekend bij hulpinstanties. Kort voor de fatale dag was de politie nog aan de deur geweest bij het stel. De politie schakelde vervolgens de gemeente en Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland in. Die laatste organisatie oordeelde dat er geen sprake was van acuut gevaar.

K. is vaker veroordeeld. Hij verbleef eerder bij De Ontmoeting in Epe, zo bevestigen bronnen bij dit woon-werkcentrum waar ex-gedetineerde mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats worden klaargestoomd om terug te keren in de maatschappij. Of hij een bekentenis heeft afgelegd, wil zijn raadsman in dit stadium nog niet zeggen. Hij kan alleen kwijt dat zijn cliënt overal aan meewerkt en verklaringen heeft afgelegd. De verdachte was zelf vanochtend ook aanwezig. ,,Hij wil elke zaak bijwonen", zegt zijn advocaat.

Alcohol

De zaak tegen K. wordt pas op een later moment inhoudelijk behandeld. Zo moet het Nederlands Forensisch Instituut nog een rapportage maken over de vraag of de verdachte op de fatale dag alcohol of drugs gebruikt heeft. En er wordt onderzoek gedaan naar het dna op een zaklamp, al werd niet duidelijk waarom dit van belang is.