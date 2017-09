Omstreden kruispunt in Hattem wordt aangepast

Afremmen

Onprettige kruising

Daarnaast wordt de verhoging in het kruispunt korter en wordt deze geel gekleurd. De verwachting is dat dit alles er voor zorgt dat alle verkeersdeelnemers extra opletten. Ook krijgen weggebruikers op de Hessenweg en fietsers op het Roseboomspoor beter zicht op elkaar, zo verwacht verantwoordelijk wethouder Jan van der Heeden. De auto blijft, zoals in de huidige situatie, voorrang houden. Van der Heeden is blij dat de kruising nu eindelijk wordt aangepakt. ,,In de afgelopen periode hebben we regelmatig gehoord dat mensen de kruising als onprettig ervaren. Met deze aanpassing wordt de kruising overzichtelijker en worden alle deelnemers in het verkeer gedwongen langzamer te rijden'', zo verwacht de wethouder.