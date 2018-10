Ook Hattem start met buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is vooral gebaseerd op de kunst van het luisteren. Samen met buurtgenoten komen bemiddelaars met elkaar in actie om (sluimerende) fricties rustig aan te vliegen. Getrainde gespreksbegeleiders luisteren naar de verhalen van beide buren apart. Wanneer de buren bereid zijn met elkaar om tafel te gaan zitten, gebeurt dit op een neutrale plek. Het is niet de bedoeling dat buurtbemiddelaars oordelen of voor rechter spelen, maar zich juist neutraal opstellen. Zij helpen buren zelf een oplossing te vinden, waarmee wordt voorkomen dat de spanning te hoog oploopt en zelfs escaleert in een ruzie. Gezocht wordt uiteraard naar een oplossing die aanvaardbaar is voor beide twistende partijen. Goed om te weten voor wie de hulp van een buurtbemiddelaar overweegt in te roepen, is dat de bemiddelaars een geheimhoudingsplicht hebben.