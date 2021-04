Ook zonder illegale sigaretten rookt het in Hattem

Hoor jij ook gekke geluiden sinds de avondklok? Je bent niet de enige...

9 maart Het is tijdens de avondklok uiteraard beduidend veel stiller. Maar hoeveel stiller? En betekent dit ook dat we veel beter kunnen slapen? Of worden we juist wakker door die ene auto die wel voorbij rijdt en nu extra opvalt? Heerdenaar Erik Roelofsen van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) zocht het uit.