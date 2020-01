Op de ijsbaan in Hattem kan met vorst zeker geschaatst worden, ondanks lekkage

Gevonden overleden matroos (35) in de IJssel is vader van twee kinderen uit Indonesië: ,,We hebben staan roepen, roepen en roepen’’

6 januari Hij heeft als een gek staan roepen op zijn schip op de dag van het noodlottige ongeval. Maar zijn matroos (35) uit Indonesië vond hij niet. Vandaag werd bekend dat het donderdag gevonden lichaam in de IJssel van de matroos is. ,,Dat gaat je niet in de koude kleren zitten’’, zegt de schipper uit Zwolle, die niet met zijn naam in de krant wil. ,,Ik heb geen idee wat er is gebeurd.“