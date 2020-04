Pamela geeft gymnastiek op straat voor ouderen op balkons: ‘Want als je niet beweegt wordt je stijf’

Video Stilte in beeld: Hattem

26 maart Gepaste afstand bewaren, sociaal contact vermijden en binnen zitten. De coronamaatregelen laten speeltuintjes ongebruikt en onze straten angstvallig leeg achter. In de serie ‘Stilte in beeld’ vliegen we elke dag over een stille plaats. Vandaag een vlucht over Hattem.