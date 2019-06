Plan voor Aldi stuit op veel scepsis in Hattem: ‘Kan helemaal niet’

Nieuwe beelden Amsterdam­mer spot wolvenwelp tijdens wandeling over de Veluwe

23 juni Hij reisde de wereld over om wolven te zien, maar uiteindelijk zag hij het dier dit weekend tijdens zijn wandeling over de Veluwe. Marc Bokma (46), een Amsterdammer die omwille van de drukte al zeker twaalf jaar elk weekend de stad ontvlucht en rust zoekt op de Veluwe, filmde kort een van de wolvenwelpjes die Nederland sinds kort rijk is.