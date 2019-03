Plezier is het toverwoord bij winnend Bakkerijmuseum Hattem

VideoHet Nederlandse Bakkerijmuseum Hattem is door ANWB-leden gekozen als het ‘Leukste uitje van Gelderland 2019’. Het geheim is vooral een even simpel als geslaagd concept: bakken met de kinderen.

Daar staat die dan, glimmend op de toonbank bij de kassa van het Nederlandse Bakkerijmuseum: de gouden award van het ‘Leukste uitje van Gelderland’. Het enthousiasme bij de langslopende bezoekers is deze middag groot. ,,Ik hoop het wel”, zegt kleinkind Bram bijvoorbeeld, als aan zijn opa Krijn Hamelink wordt gevraagd of hij nog eens wat vaker naar het museum wil.

Na een zilveren award vorig jaar heeft het Bakkerijmuseum nu een gouden award ontvangen. ,,Hier zijn we heel blij mee”, zegt directeur Fred Voskuil. ,,Een jaar of zes geleden zijn we begonnen om ons te onderscheiden met een simpel concept: we laten de bezoekers zelf bakken. Dat werkt heel goed en de olievlek breidde zich al snel uit.”

Dat succes is ook aan het aantal bezoekers te zien. Voskuil: ,,Ze zijn verdubbeld in vergelijking met vroeger. Vorig jaar waren er 61.000 bezoekers. Dat is voor ons heel veel. Daarvan waren er 28.000 kinderen onder de 12 jaar. Zij zijn heel belangrijk voor ons. Ze komen binnen, doen een speurtocht, bakken zelf iets en bekijken de broodshows. Het baktheater is ons geheim; daarmee onderscheiden we ons van andere bakkerijmusea. Dat doen we met veel humor, want plezier is bij ons het toverwoord.”

Nostalgie

Niet alleen voor de jeugd is het Bakkerijmuseum leuk, zegt opa Krijn Hamelink uit Enschede. Hij heeft deze middag drie kleinkinderen meegenomen. ,,Voor ouderen is het ook mooi. Het is een beetje nostalgie hier, dat kun je de jeugd ook meegeven. Ik zou dit zeker bij anderen aanbevelen”, zegt hij.

Ondertussen is de 9-jarige Jens Rodenburg bezig met het maken van koekjes, en kijkt zijn moeder Irene Bouwma van een afstandje mee. ,,Jens is hier al een keer geweest. Hij vindt het leuk. Die show was ook heel mooi, voor kinderen én volwassenen”, zegt Bouwma. Haar zoon is ook enthousiast: ,,Ik vind het hier altijd heel mooi. Je doet veel dingen, zoals speurtochten en bakken. Dat maakt het leuk.”

De gewonnen prijs is belangrijk voor het Bakkerijmuseum, zegt directeur Voskuil. ,,Je krijgt veel steun. De ANWB heeft bijna 4,7 miljoen leden. Zij zien dit nu allemaal. We hebben vorig jaar al gemerkt dat dit superbelangrijk kan zijn.”

Ondertussen wordt een nieuwe generatie bij het museum alweer opgeleid om de taken over te nemen. Voskuil: ,,Nieuw elan, dat is ook belangrijk. Zodat het museum moderniseren, zonder de huidige romantiek los te laten.”

Jens Rodenburg (midden) is bezig met het maken van koekjes.