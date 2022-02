Politie deelt camerabeelden om spoorloze dader van autobranden in Hattem te vinden

Ruim anderhalve maand nadat de auto van voormalig wethouder André Borst in Hattem in brand werd gestoken, heeft de politie beelden vrijgegeven in de hoop daarmee de dader op te sporen.

De Hattemse Kerkhofstraat stond op de vroege ochtend van 21 december op zijn kop toen drie auto's in brand bleken te staan. De auto van André Borst was gericht aangestoken en stond zo snel in lichterlaaie, dat de twee aangrenzende auto's ook niet ongedeerd bleven.

Opvallende jas

Nu heeft de politie camerabeelden gedeeld van het uiterlijk van de brandstichter. Zijn gezicht is grotendeels bedekt, maar hij draagt een donkere jas met een opvallende witte print op de achterkant. De politie hoopt dat mensen de jas herinneren en zo de dader herkennen, zegt politiewoordvoerder Sara Lenderink.

,,Ook hopen we dat mensen iets gezien of gehoord hebben in hun omgeving, of dat ze beelden van een deurbel- of dashboardcamera hebben.’’

Forensisch onderzoek complex

De politie komt nu met de beelden naar buiten omdat concrete aanwijzingen voor de dader tot nu toe ontbreken. ,,Forensisch onderzoek bij een autobrand kan complex zijn, omdat eventuele sporen door de brand verloren gaan.’’

Wie een mogelijke tip heeft kan dat melden via het tipformulier van de politie, via 0800-6070 of via het nummer van Meld Misdaad Anoniem.