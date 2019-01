Politie moet brandweer beveiligen bij blussen brand in Hattem

Dit zijn de 8 dodelijke misdrijven van 2018 in Oost-Nederland

31 december Acht keer vond er in 2018 in Oost-Nederland een dodelijk incident plaats, waarbij justitie denkt aan een misdrijf. Volgens de website Moordatlas.nl werden dit jaar in heel Nederland 108 moorden gepleegd, veel minder dan vorig jaar (158). De zaken in het oosten waren vaak schokkend (een in stukken gesneden lichaam in een kruipruimte) en triest (huiselijk geweld). Een overzicht.