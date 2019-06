Politie zoekt op camerabeelden naar slingerende fietser die Michelle uit Hattem gewond achterliet op IJsselbrug

Vader Kraan zegt dat de politie dinsdag in de zoektocht naar de fietser camerabeelden heeft bekeken. ,,Ze weten precies waar die allemaal staan, zelfs bij mensen in de voortuin.’’ Hij hoopt dat de man gevonden wordt: ,,Het is niet dat ik niet voor mezelf insta, want als de man zich vandaag of morgen bij me meldt dan drinken we een kop koffie en bespreken we dit.’’ Kraan wil vooral weten waarom de man, die aanvankelijk Nederlands, maar daarna Engels sprak, ervandoor ging.