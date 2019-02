Politiek dubt over nieuwe locatie Hattemse scholen

Er zijn nog veel onzekerheden over de komst van het eerste integraal kindcentrum op de locatie van de voormalige De Noordgouw in Hattem. Bijvoorbeeld op het gebied van de verkeersveiligheid en het verkabelen (ondergronds maken) van de hoogspanningslijnen die in dat gebied gevestigd zijn. Een deel van de politieke partijen vindt dat het voorstel, waarin De Noordgouw wordt gekozen als locatie, opnieuw bekeken moet worden op een aantal vlakken. De raad stemt daardoor dan ook 11 maart (vooralsnog) niet over het onderwerp.

Beraden

Maar voor die keuze is weinig draagvlak. In de bomvolle raadzaal werd het ene na het andere argument opgenoemd om voor het ijsbaanterrein of de huidige Van Heemstraschool te kiezen. Het college ziet echter toch het meeste brood in De Noordgouw. De wethouders en burgemeester gaan nu in beraad met de raad of en hoe ze het voorstel nog gaan aanpassen. ,,We moeten gaan bedenken wat we willen met z’n allen", aldus wethouder Martijn Hospers tegen de commissieleden.