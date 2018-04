Politiek wil uitleg burgemeester in kwestie dood Dwoëny

Gina Guldenaar, fractievoorzitter VVD wil weten of er wel effectief genoeg is opgetreden door Veilig Thuis, die geen acuut gevaar zag, zoals deze krant zaterdag meldde. ,,Als dit inderdaad klopt, dan is dit een ernstige zaak en dan valt deze zaak onder de gemeente en dan moeten we kijken welke instantie verantwoordelijk is.'' Want zowel Veilig Thuis, dat ondersteuning biedt bij gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld, als de gemeente kreeg melding. ,,Wat ik hier hoor ga ik zeker onderzoeken, om ook te kijken waar de gemeente eventueel tekort is geschoten. Maar nu op dit moment loopt er nog een onderzoek vanuit de gemeente. Voor ik verder handel als fractievoorzitter moet ik het onderzoek afwachten. Ik kan nu nog niet zeggen of Veilig Thuis lakend is in dit geheel. Daarvoor moet het onderzoek afgerond zijn.''