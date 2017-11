Presentator Eef Mokkink van RTV Hattem verongelukt op de piste

'Tot ons grote verdriet melden wij dat RTV Hattem medewerker Eef Mokkink gisteren is verongelukt tijdens het skiën, zijn grote liefhebberij. Op de piste is Eef in botsing gekomen met een machine die wordt gebruikt voor het onderhoud van de piste. Eef is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden', staat er op de website.