Probleempand in Hattem gaat zo snel mogelijk tegen de vlakte als het aan de eigenaar ligt

Man maakt illegaal corona­feest mogelijk: moet hij over week uit zijn woning in Hattem?

3 november Een illegaal feest in Hattem waarbij veel coronamaatregelen werden overtreden. Het is voor De Gilden uit Kampen de druppel die de emmer doet overlopen. Dus wil de projectontwikkelaar dat ‘organisator’ H. de W. de woning in het bedrijfspand zo snel mogelijk verlaat. Maar wat beslist de rechter?