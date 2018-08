Punk-ep van Levi en Tom na vijf dagen werk al op Spotify te beluisteren

De hardcore punk van de twee muziekliefhebbers is opgenomen op de slaapkamer van Levi. Behalve de zang, daarvoor is in het naastgelegen halletje met doeken en lakens een geïmproviseerde zangstudio ingericht. Hoewel, zang? Wat Tom Zijlstra doet is 'screamen'. De teksten schreeuwt hij in de microfoon. ,,Dat is net zoiets als 'grunten' zoals ze bij hardcore en metal doen, alleen niet zo laag. Het is op normale toonhoogte", legt Zijlstra uit.