PvdA/GroenLinks trekt zich terug uit voorgestelde coalitie met HattemCentraal: ‘Teleurgesteld’

Voor de PvdA/GL is deelname aan de voorgestelde coalitie tussen HC en CDA uitgesloten, totdat beter is onderzocht waarom ChristenUnie, de tweede partij van Hattem, geen plek heeft in de onderhandelingen. Dat zegt de partij in een brief over de vorming van het college. Eerder deze maand gaf informateur Gert Jan van Noort het advies om een college te vormen met verkiezingswinnaar HattemCentraal, PvdA/GroenLinks en CDA.