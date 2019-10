Raad Hattem wil een nieuwe milieustraat

De Hattemers moeten vanaf 1 januari met hun grof huishoudelijk afval naar de locatie van de Rova in Zwolle-Noord of naar Lagemaat in Heerde. Een alternatief is dat ze het voorlopig nog kunnen aanbieden bij de milieustraat van Van Werven aan de Middeldijk in Hattemerbroek. Maar ook de toekomst van deze milieustraat is onzeker, bevestigt directeur Ton van der Giessen van Van Werven. ,,We zijn momenteel nog volop in onderhandeling met H2O en de gemeenten Hattem en Oldebroek voor verplaatsing van onze activiteiten naar een andere plek op het bedrijventerrein. Het is onzeker of daar ook plek is voor een nieuw milieustation.’’