Racemonsters schieten door de Leemcule

Satéprikkers

Via de groepsapp houden ze contact en als het even kan dan komen ze samen om hun kleine monsters vrij te laten. ,,Appelscha, Havelte... en vandaag zijn we voor het eerst in Hattem'', zei Baks. ,,Appelscha ligt geografisch gezien wat makkelijk voor de meesten van ons, maar dit een mooi gebied. Ik denk dat we hier wel terugkomen.'' Hij had satéprikkers met kleine vlaggetjes in de grond gestoken om het parcours aan te geven. Konden ze racen met beleid. ,,Maar soms rijden we gewoon wat rond, dat is ook leuk.''