Rechercheurs sporen in Hattem voor 118.000 euro aan uitkeringsfraude op

Misverstanden

Wethouder Doret Tigchelaar vindt het vervelend dat het soms zo loopt: ,,Ik geloof in het goede van de mens. Vaak zijn mensen niet goed op de hoogte van de regels en ontstaan misverstanden. Met alle gevolgen van dien. We doen ons best om inwoners die een uitkering ontvangen zo goed mogelijk te informeren over wat kan en wat niet kan. Dat doen we tijdens gesprekken aan de balie, maar we hebben bijvoorbeeld ook een flyer gemaakt. Deze beschrijft op hoofdlijnen welke regels er zijn. Die flyer geven we mee als inwoners aan de balie komen. Ook maken we jaarlijks een nieuwsbrief waarin deze regels duidelijk vermeld staan. Op die manier doen we ons uiterste best om dit soort situaties, waarin we moeten terugvorderen, te voorkomen.’