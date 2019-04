Rechter legt Loetje K. 9 jaar en tbs met dwangverpleging op voor gruweldood vrouw in Hattem

De 52-jarige Loetje K. werd in 2009 nog veroordeeld omdat hij zijn vriendin met een mes gestoken had. In 2017 liet hij zich opnemen in een kliniek voor zijn alcohol- en drugsverslaving maar keerde eind dat jaar niet terug van verlof. Thuis in Hattem greep hij weer veelvuldig naar de fles. Op de rechtszitting twee weken terug kon K. zich weinig herinneren van 19 februari 2018, de dag dat Dwoëny stierf.

Snijwond

Volgens de rechtbank belde K. die avond 112 met de mededeling dat hij een moord had begaan en zijn vrouw haar keel had doorgesneden. Kort erna trof de politie het lichaam aan in de woning, met steekwonden en een snijwond in de hals. ,,Verder was er niemand’’, aldus de rechtbank. K. heeft van die avond alleen nog het beeld van hemzelf met een mes in de hand. ,,De rechtbank heeft geen twijfel dat het verdachte was die haar doodde door met een mes haar keel door te snijden.’’

Stoornis

De opgelegde straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechtbank heeft K. zijn vrouw het meest fundamentele recht ontnomen: dat van het leven. Niet alleen zijn nabestaanden haar voorgoed kwijt, ook kon of wilde K. geen duidelijkheid geven over wat er die avond is gebeurd of wat de aanleiding was. Dat maakt het verlies nog moeilijker. De man heeft vanaf zijn jeugd vele jaren van alcoholmisbruik achter de rug en hij kampt met persoonlijkheidsstoornissen. Deskundigen achtten de kans dat hij opnieuw over de schreef gaat zonder behandeling in als hoog. Vandaar dat de rechtbank tbs met dwangverpleging nodig acht.