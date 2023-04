Restaurant in Hattem krijgt prestigieuze onderscheiding van Michelin: ‘We zijn echt supertrots’

Zohre ontruimt haar restaurant in Zwolle na vonnis rechter: ‘Maar Olympia blijft bestaan’

Het doek is gevallen voor restaurant Olympia in Zwolle. Na de uitspraak van de rechter had eigenaar Zohre Abedizadeh geen andere keus dan haar Griekse eettent ontruimen. Dat deed ze vandaag. ,,Nu even twee maanden tot rust komen.’’