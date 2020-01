Rijksmonument Daendelshuis wordt icoon van Hattemer Bakkerijmuseum

Zutphen met verrassend positieve Van Rossems op televisie

24 januari De aflevering waarin Zutphen het decor vormt in Hier zijn de Van Rossems wordt uitgezonden op dinsdag 4 februari om 20.30 uur op NPO 2. De Van Rossems deden de historische Hanzestad in de zomer van 2019 drie dagen achter elkaar aan en toonden zich na afloop verrassend positief over Zutphen.