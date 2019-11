Rode Kruis NoordOostVeluwe wil jongeren in Hattem, Epe en Heerde voorbereiden op noodsituaties

Wat kun je doen in een noodsituatie? Die vraag weten veel kinderen van 11 of 12 jaar maar moeilijk te beantwoorden. Het Rode Kruis NoordOostVeluwe gaat volgend jaar workshops ‘Goed Voorbereid’ geven op basisscholen in Hattem, Wapenveld, Epe en Heerde.

De workshop 'Goed Voorbereid (op noodsituaties)' voor ouderen in Hattem. Ook het nu al succesvolle project 'Goed Voorbereid (op noodsituaties)' voor 75-plussers gaat uitbreiden. Dit jaar zijn ruim 100 senioren in Hattem bereikt in het kader van dit project. Volgend jaar kunnen ook senioren in Epe meedoen met workshops over wat te doen bij noodsituaties. Mensen weten wel dat ze 112 moeten bellen, maar ze weten absoluut niet wat ze dan mogen verwachten.

Rode Kruis NoordOostVeluwe is nu al onder die naam actief maar de fusie van de afdelingen Hattem-Wapenveld en Epe-Heerde wordt pas per 1 januari 2020 formeel beklonken.

Rob van Deventer, voorzitter ad interim van de afdeling Hattem-Wapenveld en Henk Buerman, projectleider Zelfredzaamheid van de beide afdelingen, vertellen over de plannen van de noodhulporganisatie.

Goed Voorbereid (op noodsituaties) is een belangrijk onderdeel van het Rode Kruis, of niet?

Buerman: ,,Het Rode Kruis heeft gekozen om meer op het preventieve vlak aan te gang te gaan. Daar is onder andere het project ‘Goed Voorbereid’ uit voortgekomen. Daar is veel materiaal voor ontwikkeld. We zijn gestart met ‘Goed Voorbereid’ gericht op ouderen. In Hattem werken we samen met Stichting Welzijn Hattem en in Epe met Koppel-Swoe, het welzijnswerk daar. Dat loopt leuk, moet ik zeggen. Maar we willen ons ook nu meer gaan richten op jongeren, de oudste groepen van de basisschool. Dat zal best moeilijk zijn. De ouderen zijn iets makkelijker te bereiken.’’

Wat willen jullie precies gaan aanbieden?

Buerman: ,,Het Rode Kruis heeft een les opgezet voor jongeren om te bellen met 112, hoe doe je dat nou. Ze hebben allemaal een mobieltje. Als er wat gebeurt, als ze wat zien, hoe bel je dan 112. Dat gaan we met de jongeren ook doornemen, we hebben een soort spelprogramma waarbij we 112 nabootsen, zodat ze heel goed weten wat ze dan moeten zeggen.’’

,,Daarnaast hebben we een heleboel ander spelmateriaal waarbij ze leren wat ze moeten doen als ze in een situatie komen waar ze hulp nodig hebben, ofwel hulp moeten verlenen. Het is meer de bewustwording hè, van mensen helpen. Niet alleen als ze zichzelf in de vingers snijden, maar dit is wat breder nu.’’

Mensen denken al snel als het over eerste hulp gaat van oh, straks doe ik iets niet goed, daar moet ik veel voor weten.

Buerman: ,,Dat klopt, daarvoor hebben we een flyer gemaakt met wat je kunt doen. Wat we bij de ouderen merken is dat het om hulp vragen moeilijk is. Blijkbaar zit dat niet in de cultuur om om hulp te vragen. Daarmee geef je jezelf misschien een beetje bloot, van ‘ik kan dit niet’ of ‘ik weet dit niet’. Daar zitten we ook een beetje op te tamboereren. Dat we mensen ook zeggen: ‘Als er iets is, vraag om hulp’.’’

Heeft u daar voorbeelden van?

Rode Kruis-vrijwillgers bij een evenement in Wapenveld. Buerman: ,,Kijk als je je huis een beetje aan moet passen moet je wel hulp vragen. Er zijn een heleboel hulporganisaties die daarbij kunnen helpen, maar daar moet je de sociale kaart van je omgeving een beetje voor kennen. Daar helpen we de ouderen bij, zodat ze makkelijker om hulp gaan vragen.''

Van Deventer: ,,Precies dat willen we ook proberen met de jeugd. Het project ‘Goed Voorbereid’ is een mooie mogelijkheid om op de basisscholen uit te leggen wat het Rode Kruis is, zodat ze een beetje interesse krijgen. We hopen daarmee dat ze daarna ook naar de jeugd-EHBO-cursussen komen en dat ze daarna mee willen draaien met evenementen of wat dan ook, zodat we wat aanwas krijgen van de jeugd.’’