Scholen in Hattem mogen beginnen met ontwerp van miljoenen kostende nieuwbouw

Nadenken over toekomst

Het gevolg is dat beide basisscholen al nadenken over de toekomst van het onderwijs. ,,Een visie op de manier waarop wij les willen geven is belangrijk. De manier waarop het gebouw ingericht is, is van vinloed op hoe je nderwijs geeft", laat Ben Roeten (Stichting Cambium) weten. Gert Laarman (Florion) stelt: ,,Ook kijken we naar de partijen die in het gebouw komen en hoe die met elkaar samen gaan werken. Ook dat is van invloed op de ruimtes die je nodig hebt en hoe je die moet inrichten.”