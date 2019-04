Stadsomroeper van Hattem Piet Schuijn overleden

Piet Schuijn werd in 2011 stadsomroeper van Hattem. Twee jaar later had hij zich dat vak al zo eigen gemaakt, dat hij Nederlands kampioen werd in het omroepen. Ook in de jaren daarna haalde hij vaak het podium. Na een lang ziekbed is de Hattemer deze week overleden. Hij was 69 jaar.

Schuijn werd in Elburg geboren, maar verhuisde op zijn 21ste naar Hattem. ,,De familie handelde in fruit en groente en wilde de zaak uitbreiden’’ , vertelde Schuijn in 2016 aan de Stentor. ,,Er moest dus een groentewinkel komen in Hattem. Aan de Kruisstraat betrokken we een groot pand.’’

Schuijn voelde zich meteen thuis in de Hanzestad. ,,Ik houd van reuring. Dat vind ik in Hattem.’’ In 2011 werd Schuijn vrijwillig stadsomroeper in Hattem, waardoor hij een bekend gezicht werd in de stad. ,,Mijn vrouw winkelt nog wel eens in Hattem en dan loop ik graag met haar op. Als ik dan buiten de winkel sta en op haar wacht, sta ik nooit alleen. Zo is Hattem, sociaal.’’

Markt

Voor Stichting Markten Noord-Veluwe was Schuijn ‘marktmanager’, wat eigenlijk betekende dat hij marktmeester was. Zelf zei hij: ,,Ik ben gewoon Piet Schuijn.’’ Hij was verantwoordelijk voor de markten in Hattem, Wezep en Oldebroek. Die laatste blies hij in 2015 nieuwe leven in, toen er nog maar twee kramen overgebleven waren.