Statenlid, Kamerlid en raadslid: dit zijn de beoogd wethouders van Hattem

video Sproeien of toch nog even niet? Nu al droogte in Veluwse tuinen door zonovergo­ten maart

Deze maartmaand gaat de boeken in als de zonnigste ooit. Heerlijk voor de zonaanbidder, maar door de aanhoudende droogte braken op meerdere plekken op de Veluwe al natuurbranden uit. Tuinbezitters zien het groen verdorren nu de meeste tuinen een voorjaarsbeurt krijgen. Staan tuiniers dit weekend massaal met de sproeier in de hand of wachten ze nog op een buitje?

27 maart