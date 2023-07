Daijiro Chirino (21) gaat voor basis­plaats bij PEC Zwolle: ‘Alles aan doen om concurren­tie­strijd te winnen’

Wordt Daijiro Chirino (21) na Thomas Beelen en Thomas van den Belt de volgende jeugdspeler die doorbreekt bij PEC Zwolle? De rechtsback had deze voorbereiding in alle oefenduels een basisplaats. ,,Het is altijd fijn als de trainer je laat starten, maar het zegt nog niet zo veel.”