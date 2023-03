Stikstofregels blokkeren niet langer bouw van Hattems appartementencomplex

Rotary­clubs Zwolle doneren Shelter­Boxen voor slachtof­fers aardbe­vings­ramp in Turkije en Syrië

De drie Rotaryclubs in Zwolle doneren samen dertien ShelterBoxen voor slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië. Ze zijn bedoeld voor mensen die daar geen huis meer hebben of niet meer in hun huizen durven te wonen wegens instortingsgevaar. Een ShelterBox kost 750 euro.