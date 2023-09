Districtsbeker Het vertrouwen is terug bij Nunspeet na de teleurstel­ling: ‘We gaan voor promotie’

Met de bekerderby tegen eersteklasser WHC kan Nunspeet nog heel even afkicken. Want dit seizoen is niet de eerste klasse het werkterrein van de club, maar de tweede klasse. De remise tegen WHC (1-1) maakt duidelijk dat de ploeg daar in staat moet zijn om hoge ogen te gooien.