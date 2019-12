Strop met cadeaubonnen dupeert inwoners en ondernemers Hattem

Veluwse gemeenten luiden alarmbel over verdwijnen goedkope zorgverze­ke­ring: ‘Zorgmij­ding, armoede en hogere schulden zijn het gevolg’

3 december Inwoners met een laag inkomen dreigen in financiële problemen te komen door het verdwijnen van de gemeentepolis. Daarvoor waarschuwen wethouders in de gemeente Heerde, Hattem, Epe en Brummen. Zij vinden in een brandbrief aan het Rijk dat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) moeten ingrijpen.