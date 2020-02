Struikelen over hobbelkasseien in Hattem is verleden tijd dankzij een Belg en twee Portugese stratenmakers

update Pikante overstap: Dorien Rookmaker uit Hattem namens Groep Otten naar Europees Parlement

6 februari Senator Dorien Rookmaker (Groep Otten) uit Hattem krijgt een zetel in het Europees Parlement. De overstap is pikant, want zij neemt de ‘vierde’ zetel van Forum voor Democratie (FVD) in.