Succesvolle 'Bakker Fred' krijgt een lintje

'Herinneringen moet je ook maken als je niet ziek bent'

21:14 Agnes Kleinsmit (47) uit Hattem - getrouwd, twee kinderen - weet sinds een kleine twee jaar hoe het is te leven met de dood op je hielen. Om te leven, zoals ze het zelf omschrijft, met onkruid in haar lijf. Dat telkens gesnoeid moet worden. Pas nog werden twee tumoren uit haar darmen verwijderd. Ze heeft weke delenkanker. ,,Ik wil dat mijn kinderen met een warm gevoel aan me terugdenken.''