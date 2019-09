Swapfiets breidt uit: Hattem kan ‘fiets met blauwe banden’ huren

Overigens huren klanten niet een specifieke fiets, maar ‘een werkende fiets’. Die kunnen ze gebruiken voor school, werk of afspraken buiten de deur. Een abonnement op een fiets is er vanaf 13,50 euro per maand voor studenten. Onderhoud en een vervangende fiets zitten bij de prijs inbegrepen. Swapfiets is in deze regio al actief in Zwolle, waar het een winkel heeft.