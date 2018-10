Tevredenheid over afvalscheiding door Hattemers

De gemeente Hattem streeft ernaar de hoeveelheid restafval zo laag mogelijk te krijgen. Het restafval is immers niet meer bruikbaar en wordt verbrand. Net als in 2016 is de hoeveelheid restafval in de gemeente Hattem vorig jaar verder verminderd; van 62 naar 53 kilo. Dat is ruim onder het doel van maximaal 100 kilo per persoon per jaar, die is vastgesteld voor 2020.

Daarnaast zorgden de inwoners voor een kleine stijging van het afvalscheidingspercentage. Van 86 in 2016 naar 87 procent in 2017, terwijl de landelijke doelstelling voor 2020 ‘slechts’ 75 procent is. Grondstoffen, zoals plastic en metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD); groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en papier wordt dus al goed gescheiden aangeboden.

Zwerfafval

,,De grondstoffenmonitor laat zien dat de Hattemse samenleving het scheiden van afval serieus neemt”, aldus wethouder Auke Schipper. In Hattem zijn veel vrijwilligers actief voor ‘Mooi Schoon’, het gezamenlijke zwerfvuilprogramma van 17 ROVA-gemeenten, waaronder Hattem. Dit leidt tot diverse activiteiten en schoonmaakacties. Schipper: ,,Door inzet van de Hattemers in Mooi Schoon projecten en inwoners die zelfstandig afval opruimen, houden we samen het zwerfafval beperkt. Dit blijven we de komende jaren stimuleren als gemeente.”