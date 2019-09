Toon van Asseldonk (D66) waarnemend burgemeester van Hattem

Van Asseldonk (D66) is 65 jaar en woont in Randwijk. Hij is in april van dit jaar gestopt als burgemeester van Overbetuwe. Na een periode van zes jaar ontstond bij hem volgens de provincie Gelderland de behoefte om een andere uitdaging aan te gaan. Van Asseldonk is daarnaast onder meer voorzitter van het 4 en 5 mei comité in Wageningen.