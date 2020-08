Tuin, manege of boot: in Hattem mag je volgend jaar (bijna) overal trouwen

video Piet (67) uit Wezep is na maanden de eerste passagier van het pontje tussen Hattem en Zwolle: ‘Ik heb erop ge­wacht’

10 augustus ’t Kleine Veer gaat weer heen en weer. Met tape over de bankjes en maximaal zes passagiers per keer. Door corona was het pontje tussen Hattem en Zwolle maanden uit de vaart, maar nu verbindt hij beide oevers als vanouds. Piet Krol (67) is maandagochtend om iets voor tien uur de eerste die aan boord gaat.