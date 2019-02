Tuincentrum in Hattem wordt ‘luxe’ kringloop

VIDEO Nog even en molen De Fortuin in Hattem draait en maalt weer als vanouds

12 februari Het ziet er wat triest uit op deze dinsdagochtend. Molen De Fortuin staat uitgekleed op de Molenbelt in Hattem. Maar de ontmanteling is juist goed nieuws. Na anderhalf jaar worden de roeden namelijk vervangen. En over enkele weken draait de korenmolen weer als vanouds.