Twee kop-staartbotsingen op A50 bij Hattem

Een automobilist is vanmorgen met zijn auto achterop een vrachtwagen gebotst. Het ongeluk vond plaats op de A50 in de richting van Apeldoorn ter hoogte van Hattem. In de andere rijrichting was het even daarvoor ook raak. Daar vond ook kop-staartbotsing plaats. Bij beide ongelukken vielen geen gewonden.